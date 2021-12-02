Звуки стрельбы раздались около военного аэропорта в центре Кабула

В центре Кабула около военного аэропорта слышны выстрелы. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил телеканал Al-Jazeera в своем Twitter.

«Интенсивная стрельба происходит рядом с военным аэропортом в центре афганской столицы — Кабула», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента пока не приводятся.

17 ноября глава миссии ООН в Афганистане Дебора Лайонс заявила, что представители «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) не справляются с ростом террористических организаций в Афганистане.

Тогда же постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что угроза распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны реальна. Он выразил надежду на то, что талибы продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов.

10 сентября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления.