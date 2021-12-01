Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье

Второй самолет из трех бортов, эвакуирующих граждан из Афганистана, совершил посадку на аэродроме Чкаловский Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в среду, 1 декабря.

Сейчас эвакуированные проходят пограничный и противоковидный контроль, а также таможенный досмотр.

Ранее в тот же день сообщалось, что аэропорт Чкаловский в Московской области принял первый из трех самолетов военно-транспортной авиации Минобороны России с эвакуированными на борту. Эвакуация стала третьей по счету. Всего самолеты военно-транспортной авиации вывезут более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.