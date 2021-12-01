Прямой эфир
Мир
Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»
Общество
Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде
Общество
Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты
Мир
США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины
Мир
В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью
Мир
Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье
Культура
Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Происшествия
В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении
Происшествия
Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
Общество
На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества

Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Подмосковный аэропорт Чкаловский прилетела первая группа студентов из Афганистана. Эвакуация 138 учащихся организована спецбортом Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает 1 декабря Минобрнауки.

«Первая доставка 36 тонн гумпомощи в Афганистан состоится 18 ноября»
Посол России в республике Дмитрий Жирнов — о голоде в стране и движении новых властей к «цивильности»

«Помощь афганским студентам – это прежде всего гуманитарная миссия. Сегодня в Россию прибыли 138 студентов. Все они учатся в российских университетах или были зачислены на подготовительный курс», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Он добавил, что студентам будет обеспечена возможность получить качественное высшее образование в комфортных условиях и безопасности, чтобы ребята стали квалифицированными специалистами и были востребованы как в России, так в Афганистане.

Минобрнауки совместно с Посольством России в Афганистане и российскими вузами провели серию работ по восстановлению контактов со студентами в Афганистане, созданию условий для организации обсервации в России, информированию российских университетов о ходе подготовки и этапах совместной работы по реализации вывоза граждан Афганистана в РФ.

Со стороны российского ведомства в консульский департамент МИД России было направлено 1193 ходатайства об оказании визовой поддержки, на основе которых была оформлена 981 виза, которые выдавались в том числе афганским студентам, зачисленным на подготовительный факультет или первый курс.

Прибывшие в Россию студенты будут обучаться в таких отечественных вузах, как Российский университет дружбы народов, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого и других.

В Афганистане продолжается формирование списков афганских студентов на включение их в последующие спецрейсы. В Россию прибыл первый из трех бортов с эвакуированными гражданами.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021