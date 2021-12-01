Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты

В Подмосковный аэропорт Чкаловский прилетела первая группа студентов из Афганистана. Эвакуация 138 учащихся организована спецбортом Минобороны России по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщает 1 декабря Минобрнауки.

«Помощь афганским студентам – это прежде всего гуманитарная миссия. Сегодня в Россию прибыли 138 студентов. Все они учатся в российских университетах или были зачислены на подготовительный курс», — сказал глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Он добавил, что студентам будет обеспечена возможность получить качественное высшее образование в комфортных условиях и безопасности, чтобы ребята стали квалифицированными специалистами и были востребованы как в России, так в Афганистане.

Минобрнауки совместно с Посольством России в Афганистане и российскими вузами провели серию работ по восстановлению контактов со студентами в Афганистане, созданию условий для организации обсервации в России, информированию российских университетов о ходе подготовки и этапах совместной работы по реализации вывоза граждан Афганистана в РФ.



Со стороны российского ведомства в консульский департамент МИД России было направлено 1193 ходатайства об оказании визовой поддержки, на основе которых была оформлена 981 виза, которые выдавались в том числе афганским студентам, зачисленным на подготовительный факультет или первый курс.



Прибывшие в Россию студенты будут обучаться в таких отечественных вузах, как Российский университет дружбы народов, Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет, Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А.Тимирязева, Казанский федеральный университет, Санкт-Петербургский Политехнический Университет Петра Великого и других.



В Афганистане продолжается формирование списков афганских студентов на включение их в последующие спецрейсы. В Россию прибыл первый из трех бортов с эвакуированными гражданами.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.