Прямой эфир
Мир
Инфекционист США рассказал о легкой передаче и сопротивляемости «Омикрона»
Общество
Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде
Общество
Из Афганистана в РФ прибыли обучающиеся в российских вузах студенты
Мир
США пригрозили РФ экономическими мерами из-за ситуации вокруг Украины
Мир
В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью
Мир
Второй самолет с гражданами из Афганистана приземлился в Подмосковье
Культура
Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»
Происшествия
В Люберцах старшеклассник умер прямо на итоговом сочинении
Происшествия
Работница липецкого комбината погибла при обрушении крана
Общество
На Кубани более 5,5 тыс. человек остаются без электричества

Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Алек Болдуин в первом большом интервью после смертельного несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина», где от его выстрела погибла оператор и был ранен режиссер, заявил, что не стрелял и не нажимал на курок, сообщает 1 декабря телеканал ABCNews.

Актерский арсенал: что случилось с Болдуином на съемках фильма «Ржавчина»
В России подобные трагедии практически исключены, считают представители индустрии

Болдуин пояснил, что «понятия не имел», как боевая пуля попала на съемочную площадку его фильма и заверил, что «не нажимал на курок» огнестрельного оружия.

«Я бы никогда ни на кого не направил пистолет и не нажал на курок, никогда. Кто-то вложил настоящую пулю в пистолет, пулю, которой даже не должно было быть на территории», — сказал актер.

Во вторник, 30 ноября, управление шерифа округа Санта-Фе выдало новый ордер на обыск с подробным описанием того, что следователи, возможно, обнаружили причину, по которой в оружии Болдуина оказалась огнестрельная пуля.

21 октября Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Ранее, 15 ноября, актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевал, как на площадке со сценами стрельбы и участием актера Алека Болдуина было допущено столько «глупых ошибок».

Его поддержал и актер боевиков, мастер боевых искусств Стивен Сигал, который рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс». Он сравнил трагедию с гибелью сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон», так как причина у них одна.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021