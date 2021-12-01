Актер Болдуин отказался от слов о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина»

Американский актер Алек Болдуин в первом большом интервью после смертельного несчастного случая на съемках фильма «Ржавчина», где от его выстрела погибла оператор и был ранен режиссер, заявил, что не стрелял и не нажимал на курок, сообщает 1 декабря телеканал ABCNews.

Болдуин пояснил, что «понятия не имел», как боевая пуля попала на съемочную площадку его фильма и заверил, что «не нажимал на курок» огнестрельного оружия.

«Я бы никогда ни на кого не направил пистолет и не нажал на курок, никогда. Кто-то вложил настоящую пулю в пистолет, пулю, которой даже не должно было быть на территории», — сказал актер.

Во вторник, 30 ноября, управление шерифа округа Санта-Фе выдало новый ордер на обыск с подробным описанием того, что следователи, возможно, обнаружили причину, по которой в оружии Болдуина оказалась огнестрельная пуля.

21 октября Болдуин держал в руках антикварный револьвер во время генеральной репетиции вестерна на ранчо Бонанза-Крик близ Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Когда он выстрелил, оператор фильма Галина Хатчинс получила смертельное ранение, а режиссер Джоэл Соуза был ранен и госпитализирован.

Ранее, 15 ноября, актер и режиссер Джордж Клуни назвал трагедию с убийством оператора на съемках фильма «Ржавчина» «приводящим в бешенство» безумием. Он недоумевал, как на площадке со сценами стрельбы и участием актера Алека Болдуина было допущено столько «глупых ошибок».

Его поддержал и актер боевиков, мастер боевых искусств Стивен Сигал, который рассказал, что стало причиной гибели Галины Хатчинс». Он сравнил трагедию с гибелью сына Брюса Ли на съемках фильма «Ворон», так как причина у них одна.