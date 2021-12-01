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В Киеве недовольные политикой Зеленского забросали офис президента мелочью

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Колонна недовольных политикой президента Украины Владимира Зеленского вечером в среду, 1 декабря, проследовала от площади Независимости в Киеве к офису главы государства. Там протестующие забросали здание мелочью и отправились в сторону Верховной рады. Об этом сообщает «РИА Новости».

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Отмечается, что в митинге, который начался в центре города, а затем продолжился в правительственном квартале, принимают участие порядка нескольких тысяч человек.

Полиция не вмешивалась в действия манифестантов. Забрасывая мелочью здание офиса президента, они выкрикивали «на билет на Ростов» и «импичмент».

Ранее сообщалось, что во время митинга на площади Независимости была установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». Как пояснил со сцены ведущий, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны», поэтому, по его словам, участники акции собрались воспрепятствовать этому.

Протестующие держат флаги националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус». Также присутствуют флаги партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее, 26 ноября, Зеленский сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Рината Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал Зеленский, являются ложью. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

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