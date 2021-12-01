Вирусолог прокомментировал открытие китайцами антитела 35B5

Антитело, открытое молекулярными биологами из Китая, можно использовать для профилактики заболеваний в группах, например в семьях или детсадах. Об этом сообщил вирусолог Анатолий Альтштейн в среду, 1 декабря, в беседе с «Известиями».

«Научной статьи на эту тему пока нет. Они пишут, что оно способно нейтрализовать все штаммы вируса, но нет данных, что в одинаковой степени нейтрализует. Я бы не назвал это чрезмерным открытием. Но это показывает, что есть некий участок в S-белке, который является общим для разных штаммов, но мы это знали, ведь вакцина против уханьского штамма действуют и против других, однако в меньшей степени. Против британского действует хорошо, против южноафриканского и «Дельты» уже хуже. Это говорит о том, что есть участок в белке, который важен для реакции нейтрализации всех вариантов вируса», — рассказал Альтштейн.

При этом вирусолог усомнился, что эта разработка несет в себе что-то исключительно важное. Впрочем, такие антитела можно использовать для профилактики заболеваний, например, в семье или детском саду. Если ребенок заболел, то можно проиммунизировать всю группу и эти антитела будут находиться в организме около месяца.

«Вот такой подход называется серум-профилактикой. Серум — это антитела в сыворотке, но при коронавирусе такой метод особо не применяется», — заключил Альтштейн.

30 ноября молекулярные биологи из Китая открыли антитело 35B5, способное соединяться с самым стабильным регионом в структуре S-белка коронавируса и нейтрализовать все его штаммы, в том числе «Омикрон».

В тот же день китайские эксперты назвали три особенности штамма «Омикрон». Первая особенность заключается в большом количестве мутаций, в результате которых он сформировался. Еще одна состоит в том, что распространяется быстрее остальных и может быстро стать доминирующим в популяциях, куда попадает. Существенным отличием «Омикрона» также может стать его способность преодолевать иммунитет к COVID-19, сформированный в организме человека.