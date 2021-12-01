НАТО учтет фактор РФ при утверждении новой стратегической концепции

Новая стратегическая концепция НАТО будет учитывать проблемы и озабоченности, с которыми сегодня сталкивается альянс, в том числе связанные с Россией и терроризмом. Об этом 1 декабря заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В последний раз мы — НАТО — создавали стратегическую концепцию в 2010 году, и мир тогда выглядел совсем иначе. Россия упоминалась как партнер, Китай не упоминался. И всевозможные новые вызовы, новые угрозы, особенно в киберпространстве, гибридные конфликты, космос — ничего из этого не было ее частью, поскольку это был другой мир», — сообщил он в интервью Латвийскому телевидению.

Глава Госдепа отметил, что новая стратегическая концепция, которую союзники по НАТО согласились завершить к следующему саммиту альянса в Испании весной, будет отражать проблемы, с которыми страны сталкиваются сегодня, а не 10 лет назад.

«Однако Россия остается в центре наших озабоченностей, как и терроризм. И я думаю, что наш основной фундамент — обеспечение мощной защиты и сдерживания, а также способность участвовать в надлежащем управлении конфликтами, параллельно укрепляя партнерские отношения с другими странами в различных частях света. Это остается фундаментом», — добавил Блинкен.

Ранее в тот же день он заявил о том, что НАТО не имеет агрессивных намерений в отношении России и не представляет для нее угрозы. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс представляет собой оборонительную организацию.

Тогда же генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что входящие в военный блок страны могут ввести новые санкции против России в случае применения силы на Украине. В то же время он подчеркнул, что принцип коллективной безопасности распространяется только на входящие в НАТО страны, тогда как партнеры организации, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку альянса.

Ранее, 30 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что «ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую». Он отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется всё больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов.