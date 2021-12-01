Погоня за угнавшими автомобиль подростками попала на видео

В Нижнем Новгороде пятеро подростков угнали автомобиль. Об этом в среду, 1 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, перед этим они употребляли алкоголь. Старший подросток предложил 12-летнему украсть ключи от родительской машины и отдать ему, чтобы покататься. Уточняется, что ключи оказались в машине, поэтому подростки сели в автомобиль и начали движение. Спустя некоторое время они врезались в столб.

Сотрудники автоинспекции заметили странно движущийся автомобиль и поехали за ним.

«Услышал как удар какой-то. Вышел, посмотрел, увидел машину в обочине, милиция там стоит. У мальчишки щека немного в крови была, «скорая» подъехала, увезла», — рассказал очевидец событий Юрий Шибанов.

Он отметил, что родители подъехали примерно через 10 минут и начали ругать подростков. Дети заявили, что дорога была скользкой, поэтому автомобиль занесло.

В мае прошлого года в Киришском районе Ленинградской области полицейские задержали подростка, который угнал иномарку и попал на ней в ДТП.

В полицию с заявлением обратился 44-летний мужчина. Он рассказал, что его автомобиль Hyundai Tucson стоимостью 400 тыс. рублей угнал неизвестный. В тот же день по подозрению в угоне задержали 15-летнего школьника. Вместе с отцом он был доставлен в отдел полиции. В отношении мужчины составили административный протокол.