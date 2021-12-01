Семь сирийских военных погибли в ноябре из-за обстрелов боевиков

Семь военнослужащих армии Сирийской Арабской Республики погибли и 24 ранены в результате обстрелов со стороны боевиков в ноябре. Об этом в среду, 1 декабря, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

«В результате обстрелов террористов с территории идлибской зоны деэскалации в ноябре 2021 года погибли семь сирийских военнослужащих. Из них шесть стали жертвами снайперского огня боевиков. Ранения получили 24 военнослужащих ВС САР, в том числе выстрелами снайперов были ранены 14 сирийских военных», — приводит сообщение Кулитя ТАСС.

По словам замруководителя ЦПВС, всего за ноябрь было зафиксировано 258 обстрелов со стороны террористов по правительственным силам с территории идлибской зоны деэскалации. Минометный обстрел боевиками был произведен 163 раза, из артиллерийских орудий и установок РСЗО — 47 раз. В остальных случаях применялось стрелковое оружие.

В конце октября террористы привели в действие два взрывных устройства в центре Дамаска, в результате взорвался автобус. Жертвами стали как минимум 14 сирийских военных. Уточнялось, что автобус подорвался на двух минах, заложенных у Президентского моста, недалеко от гостиницы «Дамароуз».