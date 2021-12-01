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Сотни населенных пунктов остаются без света в Псковской области

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В Псковской области по состоянию на 18:00 1 декабря без электроснабжения из-за снегопада остаются 462 населенных пункта, чуть более 2900 человек. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

«Бригады энергетиков активно продолжают восстановительные работы. Сохраняется устойчивая положительная динамика по восстановлению электроснабжения в регионе», – говорится в сообщении.

Как отмечает Псковская лента новостей, в случае отключения электроснабжения заявку можно оставить по номеру: 8-800-220-0-220 или на портале светлаястрана.рф.

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