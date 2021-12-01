Балерина Волочкова рассказала о потере 1,7 млн рублей в финпирамиде

Бывшие топ-менеджеры финансовой пирамиды QBF задержаны правоохранителями, счета компании арестованы. Свои средства ей доверили высокопоставленные политики, бизнесмены и деятели культуры, в том числе балерина Анастасия Волочкова, которая была обманута. Подробностями инцидента Волочкова поделилась с «Известиями» в среду, 1 декабря.

Волочкова рассказала, что конце июня 2020 года с ней связались менеджеры QBF и предложили порекомендовать их сервис своим состоятельным знакомым. Анастасия на слово верить не стала, после чего ее пригласили в офис компании в «Москве-Сити». Балерину встретили два менеджера, рассказали о компании и ее инвествозможностях. Но Волочкова не стала рисковать своими знакомыми и их деньгами, предложив себя и личные средства для эксперимента.

«Я сказала, что попробую рискнуть своими деньгами, чтобы посмотреть, как вы поступите: благородно или нет. Я закрыла два миллиона рублей под 10%. Это была гарантия, что эти деньги мне вернут через год. После этого менеджеры тут же предложили рискнуть еще одним миллионом рублей и вложить деньги под управление: чтобы разместить деньги в IPO, акции, облигации. Это уже высокорисковые операции, гарантий никаких. Понимая, что я публичный человек, они управляли этим миллионом три месяца», — продолжила рассказ Волочкова.

По ее словам, миллион рублей ей вернули и показали, что могут приносить прибыль. Сверх миллиона Волочковой выплатили 150 тыс. рублей.

«И как только средства вернулись на мой счет в банке, на следующий день позвонили из QBF с просьбой вложить эту же сумму с прибылью для получения еще большего прироста денег. Я им ответила отказом», — добавил балерина.

В продолжение беседы она предложила подождать до возврата ее 2 млн рублей с процентами, после чего она решит, сколько еще денег вложить для роста и кому советовать инвестиционные возможности компании. Через какое-то время балерина узнала, что большинству клиентов QBF вложенные деньги не возвращали, было много судебных исков и разбирательств. Когда в августе 2021 года пришел срок получения вклада с процентами, оказалось, что менеджеры, работавшие с Волочковой, исчезли, назвались наемными сотрудниками, которые ничего не знают.

«Когда пришло время возвращать мои деньги, то все менеджеры быстро исчезли, заявив, что они не имеют к этому никакого отношения и вообще они наемные сотрудники. Я позвонила директору компании и предложила ему по-человечески отдать деньги. В противном случае пообещала сделать эту историю публичной. Он сказал, что все вернет, но частями», — рассказала она.

Через неделю, когда был запланирован второй транш, директор фирмы тоже исчез, заявив, что не имеет к этому никакого отношения и предложил искать руководителя компании.

«Я настолько была обескуражена таким поворотом событий, что написала заявление в полицию. Моему заявлению тут же был дан ход и уже на следующий день было передано в другой округ, там же, где обманули другого человека, очень серьезного, который тоже не побоялся написать заявление. После этого ситуация приобрела большой масштаб, возникала шумиха. Мне было важно, чтобы справедливость восторжествовала. В компанию вкладывались не только представители бизнеса или политической элиты, но и простые пенсионеры, которых вводили в заблуждение, обещая какие-то дивиденды», — пояснила балерина.

Она уточнила, что после этого на нее вышли руководители QBF, которые сказали, что как только будет снят арест со счетов, компания начнет возвращать людям деньги.

«По разговору я поняла, что они не настроены на обман людей. Хочется верить в QBF останутся порядочными», — заключила Анастасия.

В октябре директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях рассказал, что финансовые мошенники часто снимают офисы в деловых центрах, имитируя легальную работу, при этом они прорабатывают индивидуальные способы обмана людей с крупным капиталом.

Он уточнил, что в среднем мошенникам удается при помощи подобных способов изъять у жертвы от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Однако, по словам Ляха, больше всего средств злоумышленники получают тогда, когда речь идет о финансовых пирамидах.