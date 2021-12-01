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Первый самолет с эвакуированными из Афганистана приземлился в Чкаловском

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Аэропорт Чкаловский в Московской области принял первый из трех самолетов военно-транспортной авиации Минобороны России, который эвакуировал граждан из Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба российского военного ведомства 1 декабря.

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«Самолет доставил из Исламской Республики Афганистан граждан России и Афганистана. В настоящее время пассажиры проходят таможенный и противоковидный контроль», — уточнили в ведомстве.

Эвакуация стала третьей по счету. Самолеты военно-транспортной авиации вывезут более 380 граждан, в числе которых — жители России, Киргизии, а также афганские студенты российских вузов.

Утром 1 декабря самолеты российского Минобороны в составе трех бортов прибыли в Кабул и доставили в афганскую столицу 36 т гуманитарного груза. Каждый самолет имел запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания для эвакуируемых граждан.

Эвакуация организована по поручению президента России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу. Для вывоза граждан из Афганистана была создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации. Они вылетали с аэродрома Чкаловский в Кабул и обратно.

18 ноября российские самолеты эвакуировали более 200 граждан РФ, Белоруссии, Киргизии, Армении, Украины и Афганистана. Эвакуируемых сопровождали военные медики из состава врачебно-сестринских бригад.

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