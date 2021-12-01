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Два аварийных дома снесут в Заводском районе Саратова

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Власти Саратова приняли решение снести два аварийных дома в Заводском районе, которые ранее планировалось реконструировать. Соответствующие распоряжения подписал глава города Михаил Исаев.

Речь идет о двухэтажном доме на Ленинградской, 11. Его возвели в 1949 году. Также под снос попадает пятиэтажка на проспекте Энтузиастов, 51, построенная в 1940-м, пишет ИА «Взгляд-инфо».

Оба здания признали аварийными еще в 2016 году. Тогда их планировали реконструировать.

В середине сентября мэрия Саратова установила дату сноса дома во Фрунзенском районе, признанного аварийным шесть лет назад. Речь идет о здании на улице Рабочей, 89, литера М.

В том же месяце в Волжском районе Саратова признали аварийными еще пять домов. Это здания дореволюционной постройки на улицах Челюскинцев, Большая Горная, Веселая и Зарубина.

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