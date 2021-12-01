Облик площади Пяти углов снова обсудят в Мурманске

В Мурманске 10 декабря состоится общегородской семинар «Какой будет площадь Пять углов». С местными жителями намерены в очередной раз обсудить концепцию реконструкции главной городской площади.

Концепция петербургского бюро «Хвоя» - это победитель всероссийского архитектурного конкурса. Архитекторы уже получили оценку экспертного жюри и теперь ждут мнения горожан.

На семинаре каждый мурманчанин может дать комментарии, замечания и предложения к проекту, передает ИА «Би-порт». Это поможет архитекторам доработать концепцию и реализовать проект, опираясь на мнение северян. Участвовать можно как очно, так и онлайн.