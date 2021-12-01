Илон Маск отреагировал на смену главы Twitter фотографией со Сталиным

Американский предприниматель, исполнительный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск 1 декабря отреагировал на смену директора Twitter фотографией с бывшим главой СССР Иосифом Сталиным.

Маск превратил знаменитый снимок в мем и опубликовал его на своей странице в Twitter.

За основу бизнесмен взял фотографию, сделанную на канале Москва–Волга в марте 1937 года. На ней, помимо Сталина, изображены советские государственные деятели Климент Ворошилов, Вячеслав Молотов и Николай Ежов. Лица Сталина и Ежова Маск заменил на лица назначенного накануне руководителем Twitter Парага Агравала и бывшего главы соцсети Джека Дорси.

На втором снимке Дорси-Ежов уже отсутствует, но в канале виден пририсованный всплеск от падения его тела.

О том, что Джек Дорси уйдет с поста генерального директора Twitter, стало известно 29 ноября. Он подтвердил уход на своей странице в Twitter. На фоне этой информации акции компании поднялись на 11%.

Позже в тот же день сообщалось, что управление компанией возьмет на себя технический директор Twitter Параг Агравал.