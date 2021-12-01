Десятки нарушений выявили на очистных сооружениях в Воронеже

Инспекторы центрального аппарата Росприроднадзора совместно со специалистами Центрально-Черноземного межрегионального управления провели плановую выездную проверку Левобережных очистных сооружений Воронежа. Выявлено 40 нарушений природоохранного законодательства.

В управлении отметили, что к наиболее существенным относятся продолжающийся с сентября 2020 по август 2021 года сброс сточных вод с повышенным содержанием загрязняющих веществ, передает ИА «Абирег».

«Также в ходе проверки установлено, что предприятие при направлении информации и отчетов в Росприроднадзор допускало искажение и сокрытие различных данных», — прокомментировали в управлении.

Общая сумма штрафов составила 2,2 млн рублей. В настоящее время ведется работа по расчету ущерба, причиненного окружающей среде.