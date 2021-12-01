Число погибших при стрельбе в школе в США возросло до четырех

Число жертв при стрельбе в школе Оксфорда в пригороде Детройта в США возросло до четырех. Об этом в среду, 1 декабря, сообщили в офисе шерифа округа Окленд.

«Мы с сожалением сообщаем, что четвертый человек умер в результате полученных [при стрельбе] ранений», — говорится в заявлении на странице офиса шерифа в Facebook.

Четвертым погибшим стал 17-летний ученик.

Ранее в результате стрельбы погибли шестилетний мальчик, 14-летняя девочка и 17-летняя девушка. Также в результате происшествия пострадали восемь человек, они были доставлены в больницы с различными травмами.

Стрельба в школе Оксфорда в пригороде Детройта (штат Мичиган) произошла во вторник. Подозреваемый, 15-летний учащийся, совершил от 15 до 20 выстрелов из полуавтоматического пистолета. В настоящий момент он находится под стражей.

30 ноября президенту США Джо Байдену доложили о стрельбе. Отмечалось, что американский лидер следит за ситуацией и получает регулярные обновления информации.