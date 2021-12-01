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Районную больницу и три ФАПа отремонтируют в Брянской области

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В Суражском районе Брянской области капитально отремонтируют центральную районную больницу и три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП). Работы пройдут в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, фельдшерско-акушерские пункты и больницу оснастят необходимым оборудованием и транспортом. Также подрядчик обновит внутренние помещения учреждений.

Ремонт трех ФАПов планируют завершить до конца года. Кроме того, в 2022-м намерены открыть новый пункт в поселке Лесное.

Для ЦРБ в этом году были приобретены четыре автомобиля. Они доставляют медработников до места жительства пациентов, а также перевозят биоматериалы и лекарственные препараты.

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