Благотворительный концерт состоялся в Конаково Тверской области

В музыкальной школе Конаково Тверской области прошёл благотворительный концерт «Новогодний десант».

Мероприятие было организовано для сбора денег на подарки к празднику сиротам, инвалидам, многодетным семьям и одиноким пенсионерам. Всего собрали 800 подарков, отмечают Тверские ведомости.

На концерте выступили ученики Конаковской школы искусств, которые показали свои таланты в разных жанрах. Дети играли на фортепиано, гитаре, скрипках, также был фольклорный ансамбль с казачьей песней и многое другое.