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Программу ко дню памяти Александра Невского подготовили в Ульяновской области

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Программа, приуроченная ко дню памяти Александра Невского, пройдет в учреждениях культуры Ульяновской области с 1 по 6 декабря. Всего с начала года в рамках этой темы реализовано порядка 1,5 тыс. событий в онлайн- и офлайн-форматах.

«К памятной дате 6 декабря — дню погребения великого князя во Владимире в 1263 году — также подготовлен ряд мероприятий. Центральным из них станет закрытие Года Александра Невского на территории региона с подведением итогов и концертом Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов», — цитирует ulpravda.ru и.о. министра искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова.

Ранее в московском метро был запущен первый в России и Москве освященный поезд, созданный к 800-летию со дня рождения великого князя Александра Невского. За два месяца на историческом поезде могли проехать, согласно официальной статистике загруженности линии, до 50 млн человек. Тематический состав продолжит курсировать по Арбатско-Покровской линии метро до марта 2022 года.

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