На майдане в Киеве проходит митинг противников Зеленского

В центре Киева проходит митинг противников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом вечером 1 декабря сообщило «РИА Новости».

На майдане собрались порядка тысячи человек, люди продолжают приходить. Они держат флаги националистических партий «Свобода» и «Национальный корпус». Также присутствуют флаги партии «Европейская солидарность» бывшего президента Украины Петра Порошенко.

На площади установлена сцена с надписью «Защити Украину — останови переворот». Как пояснил со сцены ведущий митинга, «действия властей расцениваются как государственный переворот, попирается конституция, сдаются интересы страны», поэтому, по его словам, участники акции собрались воспрепятствовать этому.

В центре Киева дежурит большое количество силовиков. Около площади находится много полицейских автомобилей, автобусов, несколько десятков автозаков, а также пожарных автомобилей. Движение автотранспорта на центральных улицах украинской столицы перекрыто полицией. Обстановка на митинге спокойная.

Ранее, 26 ноября, Зеленский сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Рината Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал Зеленский, являются ложью. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.