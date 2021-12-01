Прямой эфир
Недвижимость
Средняя площадь квартир в Москве уменьшилась на 10% в 2021 году
Мир
Ведущим церемонии вручения «Грэмми» вновь станет комик Тревор Ноа
Спорт
РПЛ согласовала увеличение вместимости стадионов на матчах в Москве
Общество
Упавший после урагана «Тургеневский дуб» представит РФ на европейском конкурсе
Мир
В Норвегии допустили недостаточность трех доз вакцины для защиты от коронавируса
Мир
Ирак организует еще один рейс для эвакуации 420 человек из Белоруссии
Недвижимость
Разница в цене квартир на первом и последнем этажах достигла 25%
Экономика
Маркетолог заявил о спаде производства кофе арабика на 30%
Мир
Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на выборах президента Казахстана
Общество
Москвичам пообещали десятиградусные морозы предстоящей ночью

Шесть сотен контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Оренбурге

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Оренбурга до конца года установят 596 цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«В 2021 году муниципалитет закупил контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги. Красные, желтые и синие емкости будут установлены на 596 контейнерных площадках Оренбурга», — рассказали в горадминистрации.

В город уже поступили желтые контейнеры с черной крышкой для сбора пластика, а также синие — для сбора бумаги. 1 декабря завезли красные контейнеры, предназначенные для сбора стекла, пишет РИА «Оренбуржье».

Контейнеры установят в рамках муниципальной программы по охране окружающей среды и нацпроекта «Экология». Власти отмечают, что переход на раздельный сбор мусора позволит значительно снизить негативное влияние на окружающую среду.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021