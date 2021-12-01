Шесть сотен контейнеров для раздельного сбора мусора установят в Оренбурге

На территории Оренбурга до конца года установят 596 цветных контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

«В 2021 году муниципалитет закупил контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и бумаги. Красные, желтые и синие емкости будут установлены на 596 контейнерных площадках Оренбурга», — рассказали в горадминистрации.

В город уже поступили желтые контейнеры с черной крышкой для сбора пластика, а также синие — для сбора бумаги. 1 декабря завезли красные контейнеры, предназначенные для сбора стекла, пишет РИА «Оренбуржье».

Контейнеры установят в рамках муниципальной программы по охране окружающей среды и нацпроекта «Экология». Власти отмечают, что переход на раздельный сбор мусора позволит значительно снизить негативное влияние на окружающую среду.