Музейный комплекс создадут в доме Родзянко в Псковской области

В Псковской области близится к завершению разработка проектной документации на проведение первоочередных противоаварийных мероприятий и работ по ремонту и реставрации объекта культурного наследия регионального значения XIX века «Дом Родзянко» в Усвятах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

По обращению главы региона Михаила Ведерникова подрядчик дополнительно подготовит дизайн-проект и проект наружного освещения фасада здания. Эти работы должны быть завершены до конца года.

Комплекс документов станет основанием для проведения дальнейших работ по восстановлению здания и приспособлению его для современного использования. В доме Родзянко планируется создать культурно-образовательный музейно-экскурсионный комплекс.