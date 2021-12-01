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Строительство ФОКа на улице Титова в Липецке завершат весной 2022 года

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В Липецке продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОКа) на улице Титова. Губернатор Игорь Артамонов посетил стройплощадку и проверил ход работ 1 декабря.

Сейчас в здании завершается сборка теплового узла и монтаж инженерных сетей. Подрядчик уже выполнил черновую отделку и смонтировал систему отопления, а также частично завершил благоустройство прилегающей территории и обустроил парковочные места. Ежедневно на объекте задействовано около 40 рабочих.

«Похожий комплекс мы уже открыли в Липецке, он пользуется спросом. Уверен, что и этот будет востребован. Поговорили с подрядчиком — обещает завершить работы весной», — цитирует главу региона LipetskMedia.

Проект нового ФОКа предусматривает создание многофункционального спортзала и бассейна, также есть предложение по открытию зала для занятий единоборствами. Отмечается, что объект возводят около спорткомплекса, где базируется областная комплексная школа олимпийского резерва. Там есть залы для бокса, дзюдо, волейбола, центр для восстановления спортсменов.

Губернатор поручил руководителю регионального управления физкультуры и спорта проанализировать перспективы развития инфраструктуры на прилегающей к новому ФОКу территории и проработать возможность создания спортивного кластера.

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