Американский телепроповедник и антиваксер Маркус Лэмб умер от COVID-19

Телевизионный проповедник, глава телесети Daystar Маркус Лэмб умер от последствий коронавируса. Об этом 1 декабря сообщили в телесети.

«С тяжелым сердцем сообщаем, что Маркус Лэмб, председатель и основатель телевизионной сети Daystar, этим утром отправился домой, чтобы быть вместе с Господом. Семья просит уважать ее частную жизнь, в то время как она скорбит об этой тяжелой утрате», — говорится в аккаунте Daystar в Twitter.

Сообщается, что несколько недель назад телеевангелист заразился коронавирусом.

«У него диагностировали ковид, началась пневмония. У него были хронические заболевания — диабет, но он старался следить за здоровьем», — рассказала его жена Джони в эфире Daystar.

Телеканал CBS обратил внимание на то, что Daystar стал площадкой для распространения дезинформации о COVID-19 и пандемии. Он отметил, что множество часов эфирного времени было отдано активным противникам прививок (не только от коронавируса) и карантинных мер, сторонникам различных теорий заговора. Также утверждается, что телесеть рекламировала неодобренные медиками способы лечения COVID-19, такие как ивермектин (средство против паразитов).

Ранее, 26 августа, сообщалось, что депутат Ярославской областной думы от КПРФ Александр Воробьев скончался после заболевания коронавирусом. Отмечалось, что он был ярым противником обязательной вакцинации и вместе с другими членами КПРФ выходил на пикеты против прививок.