Почти 2 млн деревьев высадили в Калужской области

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области подвело итоги всероссийской осенней акции «Сохраним лес», в рамках которой в регионе состоялось 190 мероприятий, в них приняли участие около 2750 волонтеров.

В общей сложности на территории всех муниципальных образований и на 570,4 га лесного фонда было высажено почти 2 млн сеянцев и саженцев. Как отметил глава ведомства Владимир Жипа, цель нацпроекта «Экология» — добиться, чтобы вырубленные и погибшие леса в полном объеме восстанавливались, передает газета «Весть».

«Уверен, что совместными усилиями к 2024 году мы сможем этого достичь», — заявил министр.

Напомним, лесовосстановительные мероприятия прошли на площади порядка 200 га в Калужском лесничестве в 2021 году. Специалисты высадили 834 тыс. сеянцев ели европейской и сосны обыкновенной. Мероприятия проводятся в рамках регионального проекта «Сохранение лесов Калужской области». По данным сотрудников лесничества, мероприятия по искусственному восстановлению леса дадут эффект в том случае, если лесные культуры будут обеспечены агротехническим уходом.