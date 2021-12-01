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Водоснабжение ограничат в Симферополе для подключения новых сетей

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В Киевском районе Симферополя намерены провести отключение потребителей от водоснабжения. Меры необходимы для подключения новых водоводов, сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Максим Новак.

«Нам необходимо выполнить самый неприятный для наших потребителей этап — переключение с аварийной старой трубы на новую. <…> С 00:00 2 декабря мы отключим водоснабжение в Киевском районе. В основном это будет район улиц Мате Залки, 51-й армии, Воровского. До 6:00 3 декабря планируем работы завершить полностью и восстановить водоснабжение данных участков», — цитирует Новака ИА «Крыминформ».

По его словам, в Симферополе проложены 14 новых участков сетей, на 13 из них работы полностью завершены, в том числе выполнено переключение. В общей сложности специалисты переложили 30 км наиболее ответственных участков водоводов. На эти цели из резервного фонда правительства РФ было выделено 1,5 млрд рублей.

Госпредприятие «Вода Крыма» уже определило план работ на 2022 и 2023 годы. Эффект от выполненной работы — сокращение потерь в сетях примерно на 10 тыс. кубометров воды в сутки, а также снижение числа аварий, подчеркнул Максим Новак.

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