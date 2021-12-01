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Свыше 3 тыс. семей улучшили жилищные условия в Удмуртии в 2021 году

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В Удмуртии с начала 2021 года жилищные условия улучшили больше 3,2 тыс. семей. Различные меры поддержки предусмотрены федеральными и республиканскими программами.

За счет участия в пилотном проекте по льготному ипотечному кредитованию жилье приобрели 205 семей. По словам председателя правительства Удмуртии Ярослава Семенова, средний процент по займам в 2021 году составил 3% годовых. Программа действует в республике с 2018 года, пишет ИА «Сусанин».

68 молодых семей получили выплаты на строительство и покупку жилья в рамках федеральной программы. Еще 836 семей воспользовались «Семейной ипотекой», в рамках которой кредит можно оформить по ставке до 6% годовых.

417 многодетных семей получили единовременные выплаты в размере до 250 тыс. рублей. Еще 80 семей получили жилищные целевые займы под 5% годовых.

Свыше 1,6 тыс. семей, в которых после 1 января 2019 года родился третий или последующий ребенок, смогли снизить ипотечную нагрузку на 450 тыс. рублей. Общая сумма, направленная на погашение жилищных кредитов, составила 725 млн рублей.

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