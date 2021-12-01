Карантин по бешенству ввели в районе Волгоградской области

Карантин по бешенству объявили в Волгоградской области из-за обнаружения заболевшей лисы. Ограничительные мероприятия будут действовать в Дубовском районе.

Зараженное бешенством животное было обнаружено в частном домовладении в Давыдовском сельском поселении. Согласно постановлению губернатора, карантин действует с 29 ноября. Неблагополучным пунктом признали всё село Давыдовку. Профилактические мероприятия продлятся два месяца, пишет сайт «НовостиВолгограда.ру».

На территории населенного пункта запрещено проведение ярмарок и выставок с перемещением животных, а также ввоз и вывоз животных.

В середине ноября новый очаг бешенства обнаружили в Тукаевском районе Татарстана. Карантин действует в селе Нижний Суык-Су.