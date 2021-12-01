Строительство детского сада на окраине Омска завершат до конца года

В Омске на улице 1-я Станционная завершается строительство нового детского сада на 140 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

Подрядчик сейчас занимается установкой оборудования и организацией дорожного движения около объекта. Также продолжается монтаж слаботочных сетей и электрики.

Контракт со строительной фирмой был заключен в сентябре 2020 года. Полностью завершить работы и сдать объект планируется в декабре 2021-го, пишет ИА «Город55».

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». В ближайшее время по нацпроекту также возведут детсады на улице Светловской, в микрорайоне Прибрежный, в поселке Биофабрика, на улице Тюленина и в поселке Большие Поля.