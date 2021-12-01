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На границе Афганистана и Ирана произошли столкновения

На афгано-иранской границе произошли столкновения между пограничниками и талибами
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На границе Ирана и Афганистана произошло вооруженное столкновение между иранскими пограничниками и бойцами радикального движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом в среду, 1 декабря, пишет агентство Tasnim.

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Отмечается, что причина перестрелки между талибами и ВС Ирана заключалась в неверном понимании афганской стороной пограничной линии.

Иранские фермеры в среду якобы зашли за стены, которые были возведены в нескольких сотнях метров от границы Афганистана на территории Ирана для борьбы с контрабандистами и другими преступниками.

Талибы ошибочно расценили это как нарушение государственной границы и открыли огонь. После этого началась перестрелка с иранскими пограничниками.

По данным агентства Aamaj News, стороны применяли стрелковое оружие и артиллерию, а два иранских контрольно-пропускных пункта перешли под контроль «Талибана».

Ранее в этот день представители радикального движения заявили, что территория Афганистана не будет использоваться для создания угроз другим странам. Данное заявление было распространено по итогам прошедших в Дохе двухдневных переговоров талибов с американскими дипломатами.

17 ноября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Также Патрушев считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество — оказать афганскому народу поддержку.

Ранее, 10 ноября, Патрушев сообщил, что более 20 террористических структур в настоящее время функционируют в Афганистане. Он подчеркнул, что это главная проблема, исходящая с афганского направления. Секретарь Совбеза отметил, что рост числа беженцев из Афганистана является угрозой региональной стабильности.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.

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