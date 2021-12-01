План расселения из аварийного жилья перевыполнили в Рязанской области

В Рязанской области в 2021 году расселили порядка 10 тыс. кв. м аварийного жилья. Плановый показатель превышен на 18%.

По данным регионального министерства строительного комплекса, из аварийного жилья переехали 569 человек. Об этом пишет 62INFO.RU.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что расселение граждан из аварийного жилья ведется с опережением графика по всей стране. С 2019 по 2021 год жилищные условия улучшили 245 тыс. человек.

В Тамбовской области программу переселения из аварийного жилья планируют завершить досрочно. Речь идет о многоквартирных домах, которые были включены в программу до 1 января 2017 года. Жильцы должны переехать в новые квартиры до 1 июня 2023 года.