Свыше 400 бродячих собак отловили в Нижнем Тагиле

С начала 2021 года в Нижнем Тагиле отловили 436 безнадзорных собак. На стаи бродячих животных продолжают жаловаться жители частного сектора.

Контракты на отлов животных были заключены с двумя компаниями. Всего на мероприятия по обращению с бродячими собаками направили свыше 8,1 млн рублей. 205 животных были отловлены в Тагилстроевском районе, еще 140 — в Ленинском, 91 — в Дзержинском. Об этом пишет «ТагилСити.Ру».

Жители города могут подавать заявки на отлов животных через администрации районов. На данный момент тагильчане жалуются на собак в микрорайонах Кирпичный, Пырловка и Голый Камень.

Ранее сообщалось, что в Якутске отлов животных начался после нападения стаи собак на женщину. Бригады по отлову вышли в район ипподрома.