Сотрудницу лесхоза в Тамбовской области обвиняют в подлоге и растрате
В Тамбовской области суда ожидает бывшая сотрудница одного из лесных хозяйств. Ее обвиняют в служебном подлоге и растрате, сообщает СУ СКР по региону.
По версии следствия, осенью 2020 года обвиняемая по просьбе знакомого составила ордер на отпуск лесопродукции. В него она внесла ложные данные и собственноручно поставила подпись начальника производственного участка, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».
Знакомый сотрудницы лесхоза незаконно вывез 36 кубометров бревен стоимостью не менее 120 тыс. рублей. Мужчина также стал фигурантом уголовного дела.
Преступление было выявлено сотрудниками регионального УФСБ России.
Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и ч. 3 ст. 160 УК РФ («Растрата вверенного имущества») завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.