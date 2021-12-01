Экстренное предупреждение объявили в двух районах Коми
МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в двух районах Коми. Синоптики прогнозируют сильный снегопад.
По данным ведомства, неблагоприятные условия ожидаются в Троицко-Печорском и Вуктыльском районах. С вечера 1 декабря до утра 2 декабря в муниципалитетах пройдет снег, временами видимость будет ухудшаться до 500–1000 м. Об этом пишет ИА FlashNord.
Местами в двух районах будет образовываться гололед. Туристов и местных жителей просят ограничить поездки, не выходить в лес и на водные объекты.
Ранее синоптики рассказали об аномально теплом начале декабря в Казани. Отклонение от климатической нормы может составлять 5–6 градусов.