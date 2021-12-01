Навигацию маломерных судов завершили в Ростовской области
В связи с наступлением зимней погоды в Ростовской области ограничили навигацию маломерных судов. На водоемах начался ледостав.
Согласно постановлению областного правительства, навигация будет ограничена с 1 декабря 2021 по 21 марта 2022 года. Отмечается, что с наступлением зимы в Ростовской области усилился ветер и начались заморозки. Сотрудники МЧС предупреждают, что движение по рекам и озерам в зимнее время может привести к трагедии, пишет RostovGazeta.
Ограничения не распространяются на движение катеров, принадлежащих государственным органам, спасателям и инспекторам. Кроме того, допустимо движение судов, занятых разрешенным выловом рыбы.
17 ноября была завершена навигация в Амурской области.