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Навигацию маломерных судов завершили в Ростовской области

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В связи с наступлением зимней погоды в Ростовской области ограничили навигацию маломерных судов. На водоемах начался ледостав.

Согласно постановлению областного правительства, навигация будет ограничена с 1 декабря 2021 по 21 марта 2022 года. Отмечается, что с наступлением зимы в Ростовской области усилился ветер и начались заморозки. Сотрудники МЧС предупреждают, что движение по рекам и озерам в зимнее время может привести к трагедии, пишет RostovGazeta.

Ограничения не распространяются на движение катеров, принадлежащих государственным органам, спасателям и инспекторам. Кроме того, допустимо движение судов, занятых разрешенным выловом рыбы.

17 ноября была завершена навигация в Амурской области.

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