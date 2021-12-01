Ремонт проблемных участков дороги до Тары завершили в Омской области

На территории Омской области завершили ремонт проблемных участков трассы Омск–Тара. Работы прошли на 11 участках в трех районах региона, сообщает пресс-служба министерства строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

Подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устранил пучины, укрепил основание дороги, а также уложил выравнивающий и верхний слои дорожной одежды. Также были укреплены обочины, нанесена разметка, установлены дорожные знаки.

На участке между Большеречьем и Красным Яром протяженностью 5 км дополнительно проведена замена остановочного павильона. Работы выполнены на средства регионального и федерального бюджетов, поступивших в том числе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Как рассказал глава регионального минстроя Антон Заев, средства на обновление 305-километровой трассы Омск–Тара выделяются с 2017 года. За это время на ремонт потратили около 4 млрд рублей. В 2022-м ожидается поступление еще 309 млн рублей. На них планируется отремонтировать оставшиеся 12,2 км дороги.

Заев также отметил, что данное направление пользуется популярностью у туристов. В перспективе город Тара может стать столицей мотокросса, подчеркнул министр.