Аномально теплое начало декабря ожидается в Татарстане
Синоптики прогнозируют тепловую погодную аномалию в первую декаду декабря в Татарстане. Отклонение от нормы в Казани может составлять 5–6 градусов.
По словам профессора Казанского федерального университета, доктора географических наук Юрия Переведенцева, сейчас в столице республики наблюдается дождливая погода с плюсовыми температурами. Ситуацию определяют циклоны с фронтальными системами. В ближайшее время похолодания не ожидается, пишет ИА «Татар-информ».
Климатическая норма для начала декабря в Казани составляет –7 градусов, фактически она превышена на 8 градусов. В целом среднемесячная температура превысит норму на 1 градус. Осадки могут превысить норму на 20%.