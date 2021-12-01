РПЛ согласовала увеличение вместимости стадионов на матчах в Москве

«Тинькофф — Российская премьер-лига» (РПЛ) и Российский футбольный союз (РФС) согласовали с властями Москвы и Роспотребнадзором увеличение разрешенной посещаемости матчей в столице до 70% от общей вместимости стадионов. Об этом в среду, 1 декабря, сообщается на официальном сайте чемпионата.

«Московские клубы — «Динамо», «Локомотив», «Спартак» и ЦСКА — получили разрешение на допуск не более 70% зрителей от вместимости стадионов на декабрьские матчи. Главное требование для посещения игр — наличие QR-кода, который подтверждает полную вакцинацию от коронавируса или перенесенную болезнь. QR-код обязателен как для зрителей, так и для работников, задействованных в проведении мероприятия», — говорится в сообщении.

Ранее разрешенная посещаемость на матчах в Москве составляла 30% от вместимости арен.

В сентябре генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев выразил надежду на то, что посещаемость стадионов на матчах РПЛ будет увеличена. Тогда он предположил, что для этого будет необходимо внедрить систему QR-кодов.

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