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Фонтаны перевели на зимний режим работы в Ставрополе

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Фонтаны в Ставрополе перевели на зимний режим работы. В холодный период года город будут украшать световые инсталляции.

В администрации уточнили, что конструкции выполняют сразу две функции. Они украшают территории, а также защищают чаши фонтанов. Об этом пишет NewsTracker.

На месте фонтана «Ангел» работают 28 световых струй. Они имитируют круги на воде. Также украшены скверы в северо-западной и юго-западной частях города.

Светодиодные фонтаны включают ежедневно вместе с уличным освещением.

Ранее в Липецке было принято решение о проверке новогодней конструкции, установленной на площади Петра Великого. Члены общественной палаты выразили беспокойство по поводу планов использовать фонтан для установки конструкции новогодней елки, окруженной шатром из гирлянд. Мэрия взяла ситуацию под контроль.

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