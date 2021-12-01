Нацпарки и заповедники в Карелии планируют реорганизовать

В Карелии национальные парки «Водлозерский» и «Паанаярви», заповедники «Кивач» и «Костомукшский» будут реорганизованы, а все управленческие функции учреждений будут сконцентрированы в учреждении «Заповедная Карелия».

Поводом для обсуждения в соцсетях стало письмо Минприроды РФ в адрес директора департамента цифровизации и управления делами Сергея Ховрата, в котором сообщается о том, что профильный департамент во исполнение поручений зампредседателя правительства РФ Дмитрия Григоренко рекомендует «рассмотреть возможность проведения мероприятий по реорганизации ряда природных парков и заповедников федерального значения», передает ИА «Карелinform». Реформа проводится в связи с «повышением качества управления». В списке более 20 федеральных нацпарков. В приемной директора карельского нацпарка «Водлозерский» заявили, что они не получали официальных уведомлений о реорганизации.

Власти Карелии решили сдать в аренду известный туристический объект, гору Вооттоваара. Об этом стало известно в октябре после совещания республиканского министерства природы. Речь идет о лесном участке площадью 1,6 га, который расположен на горе, считающейся рекреационной зоной. На горе пока нет ни специальных деревянных настилов, ни экотроп для туристов, ни стендов с информацией. Новый арендатор должен будет это сделать. Также в рамках договора на горе организуют оборудованные места для разведения костров. В минприроды обещают не взимать платы с туристов за посещение горы.