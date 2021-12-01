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В конкурсе «Лига лекторов» победили 50 человек из разных регионов РФ

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Победителями конкурса «Лига лекторов», нацеленного на поиск, отбор и выявление талантливых лекторов, профессионалов из различных областей знаний, стали 50 человек из разных регионов России. Об этом 1 декабря сообщил гендиректор общества «Знание» Максим Древаль.

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«Мы получили порядка 2,5 тыс. заявок, 50 человек стали победителями. И я уверен, что своим примером победители этой лиги вдохновят еще большее количество людей принять участие в этом конкурсе», — цитирует его ТАСС.

Как отметил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, конкурс «Лига лекторов» станет постоянным и будет проходить каждые полгода, с 1 декабря стартовал прием заявок для участия в новом сезоне проекта.

«Этот проект точно будет постоянным, уже сегодня принимаются заявки на весеннюю «Лигу лекторов». Поэтому тот, у кого не получилось победить с первого раза, но получилось выйти в финал, вы можете уже сегодня подавать заявку на весеннюю «Лигу лекторов», — заявил он во время церемонии награждения победителей первого сезона.

Первый замруководителя администрации президента РФ подчеркнул, что для лекторов очень важно иметь возможность донести свой контент до максимально большого числа людей.

«Это всё требует средств, поэтому мы решили, что со следующего сезона мы в качестве дополнительного вознаграждения для всех победителей будем предусматривать еще грант в размере 500 тыс. рублей, который победитель может потратить на повышение своей квалификации и дальнейшее обучение, на развитие и создание контента по своему направлению», — сказал Кириенко, уточнив, что это решение будет распространяться и на победителей первого сезона.

29 ноября в Москве выбрали лучших российских просветителей, которые сразятся за учрежденную российским обществом «Знание» премию. Претенденты на премию поборются в 15 номинациях. Имена лауреатов объявят на торжественной церемонии 7 декабря.

Ранее, 25 ноября, в Санкт-Петербурге завершился марафон «Искусство ПоЗнания». Зрители и спикеры обсудили актуальные темы российской культуры, искусства и образа страны в историческом и современном мире. В открытых дискуссиях и лекциях принимали участие известные музыканты, дизайнеры, телеведущие, художники, руководители музеев и государственные деятели.

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