Москвичам пообещали десятиградусные морозы предстоящей ночью

В Москве температура воздуха опустится в ночь на 2 декабря до 7–10 градусов мороза, а в Подмосковье — до 6–11 градусов ниже нуля. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram.

«В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха ночью морозы станут крепчать, и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке в 10 градусов мороза», — написал он. По словам синоптика, такая температура с опережением в две недели соответствует климатическим показателям середины декабря.

Тишковец добавил, что будет казаться, что на улице еще холоднее, передает агентство городских новостей «Москва». «Из-за высокой относительной влажности сработает «балтийский синдром» — в ощущениях будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3–4 градуса холоднее, чем на самом деле. Берегите тепло и одевайтесь по-зимнему», — заключил синоптик.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает RT.

В последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву до 40% месячной нормы осадков. Пострадали трое человек, ветер снес почти 160 деревьев и повредил около 90 автомобилей.

Вместе с тем сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер — в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до «оранжевого» в столице. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.