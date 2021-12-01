Прямой эфир
Политика
Косачев заявил об использовании НАТО «агрессии РФ» для продвижения на восток
Мир
Блинкен заявил об отсутствии у НАТО агрессивных намерений в отношении РФ
Общество
Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок для водителей
Мир
Санкции ЕС в связи с миграционным кризисом могут затронуть компанию «Белавиа»
Экономика
Мировые цены на кофе достигли максимумов 2011 года
Мир
Лукашенко назвал Зеленского случайным человеком в политике
Общество
Улицу в родном для Градского Копейске назвали в его честь
Мир
Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Канаде
Мир
Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
Авто
Подержанные автомобили в России с начала года подорожали на 34%
Сюжет:

Москвичам пообещали десятиградусные морозы предстоящей ночью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве температура воздуха опустится в ночь на 2 декабря до 7–10 градусов мороза, а в Подмосковье — до 6–11 градусов ниже нуля. Об этом метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в среду в своем аккаунте в Instagram.

«В результате одновременного воздействия радиационного выхолаживания земли и адвекции более студеного воздуха ночью морозы станут крепчать, и впервые в этом осенне-зимнем сезоне столбики термометров устремятся к отметке в 10 градусов мороза», — написал он. По словам синоптика, такая температура с опережением в две недели соответствует климатическим показателям середины декабря.

Тишковец добавил, что будет казаться, что на улице еще холоднее, передает агентство городских новостей «Москва». «Из-за высокой относительной влажности сработает «балтийский синдром» — в ощущениях будет казаться, что температура окружающего воздуха на 3–4 градуса холоднее, чем на самом деле. Берегите тепло и одевайтесь по-зимнему», — заключил синоптик.

Накануне в Москву и область пришла ненастная погода с резким понижением атмосферного давления. В столичном регионе был объявлен «желтый» уровень погодной опасности, передает RT.

В последний день осени генуэзский циклон «Бенедикт» обрушил на Москву до 40% месячной нормы осадков. Пострадали трое человек, ветер снес почти 160 деревьев и повредил около 90 автомобилей.

Вместе с тем сложные погодные условия — гололедица, осадки и ветер — в первый день зимы заставили синоптиков повысить уровень погодной опасности до «оранжевого» в столице. Спасатели и дорожные службы приведены в режим особой готовности.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021