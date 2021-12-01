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Один человек погиб в ДТП с автобусом на Урале

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Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Свердловской области. об этом в среду, 1 декабря, рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

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ДТП произошло в ночь на 1 декабря на 36-м км федеральной автодороги Екатеринбург–Шадринск–Курган. Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, двигавшемся в попутном направлении со стороны города Каменск-Уральский.

В результате водитель легковушки скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи. Водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали.

По словам водителя автобуса, легковой автомобиль выехал на встречную полосу резко, избежать столкновения не удалось.

Опознать тело водителя пока не удалось. В ГИБДД сообщили, что при нем не нашли документы, удостоверяющие личность, отмечает REGNUM. Предварительно установлено, что за рулем легковушки находился водитель 1998 года рождения, проживающий в Екатеринбурге. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Как отмечает «КП-Екатеринбург», прокуратура Свердловской области начала проверку по факту смертельного ДТП.

Ранее 1 декабря сообщалось, что сотрудники ГИБДД Татарстана устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса, в результате которого погиб один человек.

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