Один человек погиб в ДТП с автобусом на Урале
Один человек погиб в результате ДТП с автобусом в Свердловской области. об этом в среду, 1 декабря, рассказали в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
ДТП произошло в ночь на 1 декабря на 36-м км федеральной автодороги Екатеринбург–Шадринск–Курган. Водитель легкового автомобиля марки Mitsubishi допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автобусом, двигавшемся в попутном направлении со стороны города Каменск-Уральский.
В результате водитель легковушки скончался на месте аварии до прибытия скорой помощи. Водитель и 25 пассажиров автобуса не пострадали.
По словам водителя автобуса, легковой автомобиль выехал на встречную полосу резко, избежать столкновения не удалось.
Опознать тело водителя пока не удалось. В ГИБДД сообщили, что при нем не нашли документы, удостоверяющие личность, отмечает REGNUM. Предварительно установлено, что за рулем легковушки находился водитель 1998 года рождения, проживающий в Екатеринбурге. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Как отмечает «КП-Екатеринбург», прокуратура Свердловской области начала проверку по факту смертельного ДТП.
Ранее 1 декабря сообщалось, что сотрудники ГИБДД Татарстана устанавливают обстоятельства ДТП с участием грузовика и вахтового автобуса, в результате которого погиб один человек.