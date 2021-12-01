Путин поздравил Назарбаева с 30-летием победы на выборах президента Казахстана

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил первого лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева с 30-летием победы на первых всенародных выборах президента республики. Об этом 1 декабря сообщается на сайте Кремля.

Ранее в среду российский лидер направил Назарбаеву поздравительную телеграмму. Путин подчеркнул, что под руководством Назарбаева «республика добилась впечатляющих успехов в экономической, социальной, научно-технической и других областях, заслужила высокий авторитет на мировой арене».

Также президент РФ отметил вклад Назарбаева в «построение и развитие российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества».

«Не сомневаюсь, что ваш огромный опыт государственного деятеля, обширные знания, политическая мудрость и дальновидность будут и впредь востребованы как в Казахстане, так и в международных делах», — заключил Путин.

30 июня российский лидер принял Назарбаева в Кремле.

Сообщалось, что в ходе переговоров поднимались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества России и Казахстана, продвижения интеграционных процессов на евразийском пространстве, а также некоторые актуальные международные темы.

25 июня стало известно, что Назарбаев сделал прививку от коронавируса произведенным в республике российским препаратом «Спутник V». COVID-19 он переболел летом 2020 года.

19 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев, занимавший пост главы Казахстана с 1990 года, объявил о сложении полномочий. Новым президентом Республики стал Касым-Жомарт Токаев.

В июне 2018 года Конституционный суд республики закрепил за Назарбаевым право пожизненно возглавлять Совет безопасности страны. В соответствующем решении говорится, что первому главе государства «в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».

Официально Назарбаев носит титул «Лидер нации».