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Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления
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Суд в США приговорил россиянина к пяти годам тюрьмы за киберпреступления

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Окружной суд Восточного округа штата Мичиган в США приговорил россиянина Александра Гричишкина, ранее признавшего вину в киберпреступлениях, к пяти годам тюремного заключения. Об этом заявила представитель суда.

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«Ему назначено наказание в виде 60 месяцев тюрьмы», — цитирует ее «РИА Новости».

До этого, 13 ноября, сообщалось, что в Амстердаме по требованию США задержан сооснователь группы криптообменников Coyotes — EGG CASH Денис Дубников. Он обвиняется в отмывании $400 тыс. в криптовалюте в интересах киберпреступников. Как рассказал адвокат россиянина Аркадий Бух, Дубникову в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам и задержан.

11 ноября россиянин Александр Жуков, признанный в США виновным в электронном мошенничестве, был приговорен к 10 годам лишения свободы и возмещению ущерба на сумму свыше $3,8 млн. Как следует из приговора, обвиняемый и его сообщники украли более $7 млн путем мошенничества с цифровой рекламой.

8 ноября президент США Джо Байден заявил, что выполнил данное российскому лидеру Владимиру Путину обещание ловить хакеров по всему миру. Он отметил, что во время встречи с Путиным в июне сказал ему, что США предпримут действия, чтобы привлечь киберпреступников к ответственности.

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