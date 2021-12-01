Пятиэтажку на улице Магистральной в Омске признали аварийной

Межведомственная комиссия Омска признала аварийным пятиэтажный дом на улице Магистральной, 47а. Соответствующее постановление и.о. мэра Евгений Фомин подписал 29 ноября.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на данные портала «Реформа ЖКХ», дом возвели в 1960 году, на данный момент в нем проживают 296 человек. Власти планируют их расселить до 31 декабря 2028 года.

В действующую программу переселения из аварийного и ветхого жилья пятиэтажка не попадает.

11 ноября пресс-служба российского кабмина сообщила, что правительство РФ ускорит работу по переселению граждан из непригодного жилья, расположенного в регионах Сибири и Дальнего Востока.

Речь идет о переселении граждан из временных помещений, построенных в период промышленного освоения районов Сибири и Дальнего Востока. Многие до сих пор живут в бытовках и бараках, которые на время предоставлялись приехавшим в регион строителям, нефтяникам, участникам различных экспедиций и их семьям.