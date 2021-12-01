Восемь человек пострадали при наезде автомобиля на пешеходов в Канаде
Восемь человек госпитализированы после наезда автомобиля на группу пешеходов в канадском Лондоне (провинция Онтарио). Об этом в среду, 1 декабря, сообщил телеканал CBC.
Инцидент произошел вечером во вторник, 30 ноября. На одном из перекрестков машина сбила людей на пешеходном переходе, после чего врезалась еще в несколько автомобилей.
По предварительным данным, это не был умышленный наезд. Виновник ДТП не покинул место происшествия, с ним работают правоохранительные органы.
Ранее, 21 ноября, наезд автомобиля на толпу людей произошел в американском городе Уокешо. В результате пять человек погибли, еще минимум 48 пострадали, из них двое несовершеннолетних находятся в критическом состоянии.