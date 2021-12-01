Четыре человека пострадали в аварии со скорой помощью в Саратове
В Саратове произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. По информации городской Госавтоинспекции, в 15:50 на пересечении Черниговской и 1-го проезда Танкистов столкнулись Honda и медицинский автомобиль.
Госпитализированы 38-летний водитель «скорой» и два фельдшера — женщины 22 лет и 61 года. Также в больницу попала 39-летняя водитель Honda, передает ИА «Взгляд-инфо». По данным минздрава региона, медицинская бригада осуществляла экстренную эвакуацию пациента в стационар. Машина двигалась со включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
10 ноября в центре Калуги скорая помощь столкнулась с автомобилем Nissan и перевернулась, в результате пострадали три человека. ДТП произошло в районе 10 часов утра на пересечении улиц Суворова и Плеханова. Областная прокуратура объявила о проверке в тот же день.