Уголовное дело возбудили после ДТП с двумя погибшими в Орловской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП на трассе в Орловской области. Смертельные травмы при опрокидывании иномарки получили два человека.
Авария произошла 29 ноября на участке автодороги Ливны — Русский Брод — Верховье. По данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля BMW X7 допустил съезд в кювет, из-за чего машина опрокинулась. Сам автомобилист и его пассажир погибли на месте. Об этом пишет InfoOrel.ru.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
В Брянске 1 декабря сообщили о вынесении приговора в отношении водителя, совершившего ДТП с гибелью 24-летнего мужчины и четырехлетней девочки. Обвиняемый за рулем Mitsubishi Outlander выехал на встречную полосу на дороге, допустил касательное столкновение с Nissan X-Trail и врезался в Jeely.